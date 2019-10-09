Напился и стал приставать к прохожим: в Тирасполе задержали дебошира

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Неприятный инцидент произошёл 8 октября в Тирасполе, в районе Клинцовского рынка. Парень и девушка во время прогулки по ночному городу заглянули в ларёк быстрого питания. Пока молодые люди ждали еду, к ним подошёл нетрезвый мужчина и стал провоцировать ссору.

Между двумя конфликтующими встала девушка, которой в ходе потасовки досталось по лицу, пишет mvdpmr.org. В итоге у пострадавшей оказался сломанный нос и ушибы.

Очевидцы вызвали милицию. Дебошира задержали на месте происшествия. Мужчина был настолько пьян, что наутро не смог вспомнить ничего из того, что произошло накануне.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.