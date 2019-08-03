Напился и пытался “атаковать” чужое авто: столичные полицейские задержали неадекватного хулигана

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Пьяного молодого человека задержали при попытке взломать припаркованный во дворе жилого дома автомобиль. После того, как мужчину доставили в Инспекторат полиции сектора Рышкановка, он устроил перед правоохранителями настоящее “шоу”.

Мужчина не признал своей вины, пишет publika.md. Задержанный кричал, что его избивают, вёл себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес полицейских.

Владельца машины предупредили о происшествии прохожие. По их словам, они стали свидетелями того, как пьяный мужчина поцарапал крышу и ударил в стекло в попытках проникнуть в салон.

Полиция инициировала уголовное дело за хулиганство. Если задержанного признают виновным, за противоправные действия мужчине грозит штраф.