“Он мне просто не понравился”: пьяный мужчина оскорбил и ограбил подростка

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Неприятный инцидент произошёл 24 октября в Бендерах. 17-летний подросток приехал на встречу с приятелями. Неожиданно к нему подошёл неизвестный и беспричинно стал угрожать, оскорблять и нецензурно выражаться. Затем мужчина сорвал колонку, которая висела на кармане куртки подростка.

Агрессор находился в неадекватном состоянии, пишет mvdpmr.org. Юноша с друзьями, которые издалека видели произошедшее, сразу направились в отделение милиции.

Грабителя, 33-летнего бендерчанина, задержали. Похищенное изъяли. Мужчина находился в сильном опьянении и пояснил, что парень ему “просто мне не понравился”.

В настоящее время проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.