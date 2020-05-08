Напился и до смерти избил собственную мать: горе-сыну грозит до 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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23-летний житель Бачой был задержан на трое суток за домашнее насилие, приведшее к смерти жертвы.

В ночь на 6 мая сотрудники полиции сектора Ботаника получили информацию о случае бытового насилия. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что мужчина в состоянии опьянения избил свою 43-летнюю мать. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Подозреваемый был задержан. Он сознался в содеянном. Ему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет.

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