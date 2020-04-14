Наперекор законам: в магазине на Чеканах клиентам разливали алкоголь сомнительного происхождения (ВИДЕО)

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Покупатели наведывались в торговую точку не по одному, а сразу группами – по 4-5 человек. А контрафактный алкоголь распивали, не отходя от кассы.

Незаконная деятельность экономического агента была задокументирована Инспекторатом полиции сектора Чеканы. Согласно полученным данным, в магазине продавали алкоголь, на который не было документов о происхождении. У торговой точки собирались группы людей, которые там же распивали горячительные напитки, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Во время проверки полицейские нашли 50 литров алкоголя сомнительного качества, который был разлит по бутылкам разных объёмов. Было также зафиксировано, что у магазина собирались группы людей, которые употребляли спиртное, нарушая тем самым ограничения, введённые Комиссией по чрезвычайным ситуациям. В связи с несоблюдением мер профилактики и борьбы с COVID-19 экономический агент был оштрафован на 50 000 леев.

Стоит отметить, что с момента вступления в силу положений, принятых Комиссией по чрезвычайным ситуациям, на территории муниципия Кишинёв было зафиксировано 620 нарушений. В 13 случаях речь идёт об экономических агентах, а в остальных штрафы получили физические лица.

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