Напавший на человека с ножом вор в Бельцах был задержан полицией

Конфликт во дворе одного из домов в северной столице едва не завершился плачевно.
В частности, в разгар ссоры один из ее участников внезапно вытащил нож и принялся угрожать им другому. Полицейским удалось своевременно вмешаться и не допустить претворения угрозы в жизнь.
Как выяснилось позже, задержанный, 43-летний житель Бельц, пытался вскрыть припаркованную во дворе машину, но был замечен ее владельцем. Между ними произошел конфликт, во время которого вор пригрозил мужчине ножом.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
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