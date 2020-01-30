Напали в тёмном переулке и ограбили: в столице задержаны рецидивисты (ВИДЕО)

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Полицейские Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали по горячим следам двух преступников, которые напали на женщину и украли у неё кошелёк. Подозреваемыми оказались молодые люди 18 и 19 лет из Оргеева и Фалешт.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 25 января на улице Марии Драган. 47-летняя женщина возвращалась вечером домой, когда на неё напали злоумышленники. Они выдернули у неё из рук кошелёк, в котором находились деньги и документы, после чего скрылись в неизвестном направлении. Женщина описала полицейским, как выглядели злоумышленники и во что они были одеты. Это помогло оперативникам быстро задержать подозреваемых.

Молодых людей поймали во дворе одного из жилых домов в секторе Чеканы. Потерпевшая опознала их. Задержанные дали показания и признали свою вину. Органы правопорядка установили, что ранее молодые люди привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления, а недавно вышли на свободу.

Подозреваемые были помещены под арест на 30-дневный срок. За грабёж им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.