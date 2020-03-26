Напали на прохожего и ограбили: полиция раскрыла дерзкое преступление (ВИДЕО)

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В ночь на 12 марта на 33-летнего жителя столицы напали двое неизвестных и силой отобрали мобильный телефон и портмоне с документами и деньгами. Общая сумма ущерба составила 10 000 леев.

Инцидент произошёл на Буюканах. На место прибыли полицейские и врачи, которые оказали пострадавшему первую помощь.

Вскоре правоохранители задержали двоих подозреваемых в возрасте 23 и 26 лет, которые признали свою вину. Выяснилось, что ранее мужчины уже задерживались, а один из них находился в розыске за хулиганство и был приговорён к 4 годам тюрьмы. Его старшему сообщнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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