Напала на знакомого с ножом: жительницу Криулян приговорили к 14,5 годам тюрьмы

Напала на знакомого с ножом: жительницу Криулян приговорили к 14,5 годам тюрьмы

Генеральная прокуратура объявила сегодня о приговоре в виде лишения свободы на срок 14 лет и 6 месяцев в отношении жительницы Криулянского района. Обвиняемая ударила ножом в грудь приятеля своего сожителя за то, что тот убедил последнего пойти на кражу.

Прокуроры представили суду доказательства того, что женщина напала на жертву с намерением убить. Инцидент произошёл 26 декабря 2018 года во время застолья.

Обвиняемая нанесла два удара пострадавшему кухонным ножом. В результате мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

49-летнюю нападавшую ранее приговаривали к тюремному заключению за покушение на убийство: она напала с топором на предыдущего сожителя. Если приговор останется в силе, женщину будут судить за оба преступления.

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