Напал на улице и отобрал телефон: в столице задержали рецидивиста, ограбившего прохожего

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22-летний житель Дондюшанского района был задержан на 72 часа за уличное ограбление. Ранее мужчина уже попадал в руки правоохранителей за угон автомобиля и кражу.

20 августа в полицию сектора Ботаника обратился 23-летний житель столицы и сообщил о том, что у него украли мобильный телефон стоимостью 2 500 леев. Инцидент произошёл на бульваре Дечебал: к жертве подошёл неизвестный, отобрал телефон, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре личность злоумышленника была установлена. Во время слушаний подозреваемый признал свою вину, а также сообщил, что украденный телефон продал неизвестному лицу с целью получения прибыли.

На данный момент полиция принимает меры по обнаружению похищенного имущества, подлежащего возврату владельцу. В соответствии с действующим законодательством нарушителю грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.