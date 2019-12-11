Напал на прохожего и отнял телефон: злоумышленника-рецидивиста удалось поймать (ВИДЕО)

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37-летний житель Ниспоренского района был задержан на трое суток сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение уличного ограбления.

Вечером 13 октября в полицию поступила информация о том, что в селе Бык на мужчину напал неизвестный и ограбил. На месте происшествия 44-летняя жертва сообщила, что к нему подошёл неизвестный и силой отнял мобильный телефон стоимостью 4 000 леев, а после чего скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре злоумышленник был задержан. Во время разбирательства он признал свою вину, сообщив, что телефон сдал в ломбард за 800 леев.

Ранее задержанного судили за кражу. Согласно закону, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.