Напал на прохожего и ограбил: в Кишинёве разыскивают преступника (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Чеканы разыскивают мужчину с видеозаписи по подозрению в совершении грабежа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20-летний молодой человек обратился в полицию 12 августа, сообщив о том, что его ограбили. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что потерпевший находился на бульваре Мирча чел Бэтрын, когда на него напал неизвестный. Злоумышленник, применив физическую силу, отобрал у парня кошелёк с деньгами. Сумма ущерба составила 7 100 леев.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Тех, кто узнал мужчину с видеозаписи или владеет информацией о его местонахождении, просят сообщать в полицию по номеру 069288922.