Напал на девушку и отобрал телефон: полиция задержала уличного грабителя (ВИДЕО)

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22-летний житель Шолданештского района был задержан сотрудниками полиции сектора Центр за совершение уличного ограбления. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

Утром 24 октября в полицию обратилась 20-летняя девушка и заявила, что её ограбили. Когда она возвращалась домой по ул. Ю. Гагарина, к ней подошёл неизвестный, ударил и отобрал мобильный телефон стоимостью 10 465 леев.

Вскоре подозреваемый был опознан и задержан. Мужчина признал свою вину. Согласно законодательству, за содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.