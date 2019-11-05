Напал на беззащитную старушку и ограбил: в Слободзее задержали злоумышленника

Напал на беззащитную старушку и ограбил: в Слободзее задержали злоумышленника

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя посёлка Первомайск. Его подозревают в нападении на пенсионерку.

Вечером 2 ноября пожилая жительница посёлка возвращалась домой. С собой у неё был небольшой пакет. До своего подъезда 81-летняя сельчанка не дошла, пишет mvdpmr.org. Незнакомый мужчина толкнул её на землю, вырвал из рук пакет, в котором, в том числе, были деньги, и скрылся в темноте.

За помощью потерпевшая обратилась в милицию. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, мужчина нигде не работает, часто выпивает. Похищенные деньги он потратил на спиртное.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md