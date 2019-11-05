Напал на беззащитную старушку и ограбил: в Слободзее задержали злоумышленника

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Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя посёлка Первомайск. Его подозревают в нападении на пенсионерку.

Вечером 2 ноября пожилая жительница посёлка возвращалась домой. С собой у неё был небольшой пакет. До своего подъезда 81-летняя сельчанка не дошла, пишет mvdpmr.org. Незнакомый мужчина толкнул её на землю, вырвал из рук пакет, в котором, в том числе, были деньги, и скрылся в темноте.

За помощью потерпевшая обратилась в милицию. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, мужчина нигде не работает, часто выпивает. Похищенные деньги он потратил на спиртное.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.