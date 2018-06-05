Нападение в Приднестровье: пассажир такси достал нож и грозился зарезать водителя

Инцидент произошел в Слободзее. Ранним утром 56-летний сельчанин вызвал такси.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, отъехав несколько десятков метров, клиент-злоумышленник внезапно выхватил нож и, принявшись угрожать водителю, 35-летнему жителю столицы, потребовал отдать ему машину. Таксист выскочил из салона. Проехав несколько метров, Dacia врезалась в опору ЛЭП. Потерпевший заблокировал двери иномарки и позвонил в милицию.

Как выяснилось, подозреваемый год назад был осуждён за совершение кражи, злоупотребляет спиртным. Задержанный поясняет, что его целью было – завладеть автомобилем.

По заявлению потерпевшего УСК города Слободзея и Слободзейского района возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъят нож, который может быть приобщён к материалам дела как вещественное доказательство. Подозреваемый задержан в порядке ст. 104 Уголовно-процессуального кодекса ПМР.