Нападение на таксиста в Бельцах: у 19-летней девушки есть ребёнок

Нападение на таксиста в Бельцах: у 19-летней девушки есть ребёнок

Стало известно, что 19-летняя девушка из Бельц, которая ранила таксиста ножом, находилась какое-то время в психиатрической больнице. Кроме того, у неё есть полуторагодовалый ребёнок.

Напомним, что инцидент произошёл в конце января в Бельцах. 19-летняя девушка села в такси, а после приезда на место назначения, расплачиваясь за проезд, она неожиданно ударила ножом таксиста.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Девушке грозит штраф в размере до 37 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или  до 3 лет лишения свободы, передаёт protv.md.

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