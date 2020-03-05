НАОЗ зарегистрировал два новых случая подозрения на коронавирус

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Национальное агентство общественного здоровья сообщило о двух новых случаях подозрения на коронавирус нового типа. Речь идёт о двух взрослых, которые недавно вернулись из зон повышенного риска распространения COVID19 в Италии. Сегодня будут проведены тесты на наличие у пациентов коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что за последние 24 часа в Молдове не было зарегистрировано ни одного подтверждённого случая COVID19. Согласно данным, представленным Пограничной полицией, за последние сутки в Республику Молдова въехали 18 732 человека (сухопутная граница с Румынией – 9 843 человека; сухопутная граница с Украиной – 6 230 человек; воздушная граница – 2 659 человек).

В Клиническую инфекционную больницу «Тома Чорбэ» за последние сутки обратились 44 человека, из них 26 пациентов были госпитализированы с гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей и тяжелыми острыми респираторными инфекциями, а также пищевыми отравлениями, сообщает пресс-служба Минздрава.