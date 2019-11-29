НАОЗ: За два года 14 человек погибли от отравления пестицидами

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Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) в очередной раз предупреждает население об опасности отравления пестицидами. Всего за два года (2016-2018 гг.) в Молдове было зарегистрировано 405 случаев отравлений пестицидами, в результате чего погибли 14 человек.

Из общего числа отравлений в 144 случаях пострадали дети, пишет tv8.md. Три случая закончились летальным исходом.

По словам специалистов НАОЗ, трагические инциденты случаются из-за того, что в сельском хозяйстве зачастую злоупотребляют токсичными веществами и не всегда используют индивидуальные средства защиты. В этой связи агентам, специализирующимся на торговле фитосанитарными продуктами, а также фермерам напоминают об опасности использования пестицидов в домашних хозяйствах и в быту. В то же время продавцы фитосанитарной продукции должны проинформировать покупателей о способах хранения и использования химикатов, а также о возможных последствиях несоблюдения указаний на этикетке.

Напомним, что в прошлом году целая семья из Кантемирского района отравилась токсичным химическим веществом.