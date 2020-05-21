В медучреждениях страны возобновлена иммунизация

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Начиная с этой недели, в медучреждениях Молдовы постепенно возобновляется профилактическая иммунизация. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ).

Как уточнили в агентстве, иммунизация детей будет организована в соответствии с мерами по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19 по предварительной записи, осуществлённой семейным врачом, исходя из местной эпидемической ситуации и возможностей учреждения. В первую очередь, пишет moldpres.md, будут записываться дети, которым не была проведена первичная иммунизация. Далее постепенно будет проходить ревакцинация детей и взрослых.

Перед вакцинацией ребёнка осмотрит семейный врач.

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