В медучреждениях страны возобновлена иммунизация

В медучреждениях страны возобновлена иммунизация

Начиная с этой недели, в медучреждениях Молдовы постепенно возобновляется профилактическая иммунизация. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ).

Как уточнили в агентстве, иммунизация детей будет организована в соответствии с мерами по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19 по предварительной записи, осуществлённой семейным врачом, исходя из местной эпидемической ситуации и возможностей учреждения. В первую очередь, пишет moldpres.md, будут записываться дети, которым не была проведена первичная иммунизация. Далее постепенно будет проходить ревакцинация детей и взрослых.

Перед вакцинацией ребёнка осмотрит семейный врач.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md