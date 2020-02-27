НАОЗ располагает тестами для выявления коронавируса

НАОЗ располагает тестами для выявления коронавируса

Национальное агентство общественного здоровья объявило, что располагает тестами для выявления вируса COVID-19.

В агентстве уточнили, что лабораторные исследования по выявлению COVID-19 будут проводиться у людей с тяжёлой острой респираторной инфекцией, с высокой температурой, кашлем, затруднённым дыханием, что требует госпитализации. Также это затронет граждан, которые побывали в районах, где распространился коронавирус, пишет moldpres.md.

Назначение лабораторных исследований для выявления вируса COVID-19 будет проводиться врачом-инфекционистом больницы имени Тома Чорбэ.

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