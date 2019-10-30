Граждан призывают не употреблять в пищу собранные в лесу грибы

0

Специалисты Национального агентства общественного здоровья призывают население не употреблять в пищу грибы, собранные в лесу или купленные в неположенных местах. Призыв прозвучал после того, как недавно 15 человек, в том числе один ребёнок, попали в больницу с отравлением грибами.

Руководитель пресс-службы НАОЗ Олеся Кроитор отметила, что с начала этого года 63 человека, в том числе 7 детей, отравились грибами. Случаи были зарегистрированы в Кишинёве, а также в Теленештском, Шолданештском и Страшенском районах, передаёт moldpres.md.

Врачи предупреждают, что при отравлении грибами следует обратиться за медицинской помощью, а оперативность установления диагноза и начала лечения может помочь спасти жизнь пациента. Специалисты также напоминают, что некоторые грибы могут приобретать токсические свойства при употреблении в пищу в сочетании с алкоголем.