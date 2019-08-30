НАОЗ: Овощи в столичных супермаркетах содержат повышенный уровень нитратов

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Кабачки, молодая капуста, картофель и лук, продаваемые в кишинёвских магазинах, содержат самый высокий среди выставленных на продажу продуктов уровень нитратов и представляют опасность для здоровья. Это показала лабораторная проверка, проведённая Национальным агентством общественного здоровья (НАОЗ).

Так, экспертизу прошли 30 образцов овощей: молодая капуста, кабачки, помидоры, лук, огурцы и молодой картофель из пяти столичных магазинов. В 10-и из взятых образцов концентрация нитратов превышает допустимые максимальные пределы. Так, во всех образцах кабачков, в четырёх образцах молодой капусты и в одном образце молодого картофеля и лука были выявлены несоответствия норме, передаёт moldpres.md.

В результате проверки было установлено, что больше всего нитратов содержится в кабачках. Их уровень может достигать 888 мг на кг, превышая максимально допустимую концентрацию на 122%. В молодой капусте самое высокое количество нитратов составляет 1 170 мг/кг при норме 600 мг на кг. Большое количество нитратов обнаружено и в молодом картофеле – 250 мг на килограмм при норме не более 200 мг, а также в луке – 215 мг/кг при максимально допустимой норме 80 мг/кг. Менее вредными являются помидоры и огурцы: в них допустимый уровень нитратов, не представляющий угрозу здоровью.

– Чтобы уменьшить потребление нитратов, следует дождаться сезонных овощей, лучше отказаться от выращенных в теплицах, так как они содержат значительное количество нитратов. В случае употребления таких овощей я рекомендую отваривать их, так как половина нитратов при этом теряется и разрушается. Во время варки в течение 30-40 минут из картофеля уходит до 80% нитратов, из капусты – 70%. Воду, в которой варились овощи, обязательно нужно вылить. В картофеле и капусте, если их подержать в воде в течение часа, содержание нитратов уменьшается на 25-30%, – рассказал фермер Андрей Гумовский.

Он также напомнил, что в очищенных фруктах и овощах содержание нитратов уменьшается на 15-20%.