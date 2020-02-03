НАОЗ опровергло слухи о возможности заражения коронавирусом через посылки из-за рубежа

НАОЗ опровергло слухи о возможности заражения коронавирусом через посылки из-за рубежа

Люди, которые получают посылки из-за рубежа, в том числе из Китая, через почтовые отделения или другими путями, не могут заразиться коронавирусом нового типа. Такое заявление сделал директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ в рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам Фуртунэ, Всемирная организация здравоохранения не указывает на ограничения и риски передачи инфекций через товар и багаж. Это связано с кратковременной жизнеспособностью вируса в окружающей среде, передаёт unimedia.info.

– Мы порекомендовали соблюдать универсальные меры безопасности работникам почты и таможни. Речь идёт о перчатках, а при необходимости – масках и средствах личной гигиены, – сказал директор НАОЗ.

В рамках заседания премьер-министр Ион Кику отметил, что слухи и спекуляции по поводу опасности заражения коронавирусом через посылки из-за рубежа являются необоснованными.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. В воскресенье, 2 февраля, число заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае превысило 17 тысяч человек, 361 человек умер от пневмонии, которую вызывает вирус, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Только за сутки было выявлено 2829 новых случаев заражения.

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