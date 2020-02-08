НАОЗ: Около 300 человек отравились угарным газом в прошлом году

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Согласно статистическим данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), в Молдове в 2019 году отравление угарным газом получили около 300 человек, в том числе 125 детей. В связи с этим специалисты призывают жителей страны соблюдать правила безопасности при использовании печек.

По данным статистики, в Молдове ежегодно из-за отравлений угарным газом погибают около 12 человек, а около 350 получают отравления. Чаще всего угарный газ образуется из-за неисправных печей. Специалисты отмечают, что угарный газ является очень ядовитым, он не имеет цвета, запаха, вкуса и менее плотный, чем кислород, передаёт agora.md.

При отравлении угарным газом у человека появляются следующие симптомы:

при низком воздействии: головная боль, головокружение;

при среднем воздействии: сильная головная боль, сонливость, рвота, учащенный пульс, снижение рефлексов и концентрации внимания;

при высоком воздействии: судороги, кома, смерть.

Как оказать первую помощь человеку, получившему отравление угарным газом?

Нужно извлечь пострадавшего из помещения, где высокая концентрация угарного газа. Позвонить в Службу 112. При необходимости провести искусственное дыхание.