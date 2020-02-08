НАОЗ: Около 300 человек отравились угарным газом в прошлом году

Согласно статистическим данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), в Молдове в 2019 году отравление угарным газом получили около 300 человек, в том числе 125 детей. В связи с этим специалисты призывают жителей страны соблюдать правила безопасности при использовании печек.
По данным статистики, в Молдове ежегодно из-за отравлений угарным газом погибают около 12 человек, а около 350 получают отравления. Чаще всего угарный газ образуется из-за неисправных печей. Специалисты отмечают, что угарный газ является очень ядовитым, он не имеет цвета, запаха, вкуса и менее плотный, чем кислород, передаёт agora.md.
При отравлении угарным газом у человека появляются следующие симптомы:
- при низком воздействии: головная боль, головокружение;
- при среднем воздействии: сильная головная боль, сонливость, рвота, учащенный пульс, снижение рефлексов и концентрации внимания;
- при высоком воздействии: судороги, кома, смерть.
Как оказать первую помощь человеку, получившему отравление угарным газом?
- Нужно извлечь пострадавшего из помещения, где высокая концентрация угарного газа.
- Позвонить в Службу 112.
- При необходимости провести искусственное дыхание.