НАОЗ: Около 300 человек отравились угарным газом в прошлом году

НАОЗ: Около 300 человек отравились угарным газом в прошлом году

Согласно статистическим данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), в Молдове в 2019 году отравление угарным газом получили около 300 человек, в том числе 125 детей. В связи с этим специалисты призывают жителей страны соблюдать правила безопасности при использовании печек.

По данным статистики, в Молдове ежегодно из-за отравлений угарным газом погибают около 12 человек, а около 350 получают отравления. Чаще всего угарный газ образуется из-за неисправных печей. Специалисты отмечают, что угарный газ является очень ядовитым, он не имеет цвета, запаха, вкуса и менее плотный, чем кислород, передаёт agora.md.

При отравлении угарным газом у человека появляются следующие симптомы:

  • при низком воздействии: головная боль, головокружение;
  • при среднем воздействии: сильная головная боль, сонливость, рвота, учащенный пульс, снижение рефлексов и концентрации внимания;
  • при высоком воздействии: судороги, кома, смерть.

Как оказать первую помощь человеку, получившему отравление угарным газом? 

  1. Нужно извлечь пострадавшего из помещения, где высокая концентрация угарного газа.
  2. Позвонить в Службу 112.
  3. При необходимости провести искусственное дыхание.

 

 

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