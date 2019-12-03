НАОЗ обращает внимание на проблемы питания детей в учебных заведениях

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Специалисты Национального агентства общественного здравоохранения рекомендуют проводить бесплатные обеды для учащихся гимназических и лицейских классов, поскольку в последнее время заболеваемость органов пищеварительной системы среди детей и подростков возросла примерно на 20%. В учебных заведениях превышены нормы потребления хлеба и мучных изделий, зачастую отсутствуют фрукты, мясо и молочные продукты, отметили эксперты.

В учреждениях дошкольного образования хлеб, крупы, макаронные изделия и выпечка значительно превышают физиологические нормы ежедневного потребления для ребёнка, пишет moldpres.md. А доля дефицита потребления свежих овощей варьировалась в 2016-2018 гг. на уровне с 21% до 6,8%. Наибольший дефицит потребления овощей выявлен у детей в районах: Кагульский – 19,7%, Флорештский – 19,2%, Штефан-Водский – 17,4%, Чимишлийский – 15,8%, Страшенский – 14, 8%, Чадыр-Лунгский – 12,5%.

В детском рационе, кроме дефицита фруктов, отмечается дефицит мяса, молока и сливочного масла. Яйца и рыбу довольно редко можно найти на детских столах, что может поставить под угрозу здоровье детей.

Специалисты НАОЗ ежегодно следят за состоянием питания детей в начальных, гимназических и лицейских учебных заведениях и отмечают, что оно организовано только в начальных классах и для детей из социально уязвимых семей. Доля питания учащихся в 2016-2018 годы увеличилась с 46,9% до 53,8%. Доля учащихся, которые питаются в буфетах учебных заведений, составила 1,2%, а тех, кто питается комплексно, – 0,4%.