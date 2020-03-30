НАОЗ: Маски имеет смысл носить только больным и тем, кто за ними ухаживает

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Медицинские маски следует носить только больным и тем, кто оказывает медицинскую помощь инфицированным людям. Речь идёт о медперсонале или членах семьи, ухаживающих за пациентом, отметил директор Национального агентства общественного здравоохранения Николае Фуртунэ.

– Пока я не болею, но соблюдаю социальную дистанцию, я остаюсь дома, соблюдаю гигиенические аспекты и другие рекомендации, которые исходили от властей, я не ношу маску, – пояснил Фуртунэ во время брифинга для прессы.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует, пишет ipn.md, чтобы здоровые люди носили маску, только если они ухаживают за инфицированным человеком. Также носят маски люди, которые кашляют или чихают.

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