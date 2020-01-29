НАОЗ: Ежегодно в Молдове регистрируется около 10 случаев отравления ртутью

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Ртуть является токсичным металлом, особенно когда он вступает в контакт с организмом человека, независимо от того, поступает он через дыхательные пути, через кожу или через пищеварительный тракт. Специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) предупреждают, что отравление ртутью является чрезвычайно опасным для человека.

По данным НАОЗ, ежегодно в нашей стране регистрируется около десяти случаев отравления ртутью. Чаще всего их получают дети, передаёт tv8.md.

– В последнее время наблюдается рост числа отравлений ртутью, что свидетельствует о недостаточной осведомленности населения о возможном негативном воздействии этого металла на состояние здоровья, – отмечают представители НАОЗ.

Ртуть опасна для человека в любой форме и в любой концентрации. Она вызывает отравление при вдыхании паров или проникновении в организм через кожу. Ртуть негативно влияет на нервную, мочевыделительную и желудочно-кишечную систему. Она переходит из жидкого состояния в газообразный при температуре выше + 18ᴼC.