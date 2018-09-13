Наняли как няню, использовали как проститутку: задержаны сутенеры, эксплуатировавшие девушек (ВИДЕО)

Наняли как няню, использовали как проститутку: задержаны сутенеры, эксплуатировавшие девушек (ВИДЕО)

33-летний мужчина и 19-летняя девушка, проживающие в Ниспоренском районе и Бельцах, являются фигурантами уголовного дела по торговле людьми и торговле детьми. Мужчина также ранее фигурировал в деле об организации попрошайничества.

В результате расследования было установлено, что подсудимые примерно за восемь месяцев наняли нескольких молодых женщин из Ниспоренского района и Бельцы, включая несовершеннолетнюю. Девушки были размещены в нескольких квартирах в Кишиневе для предоставления платных сексуальных услуг.

Первоначально несовершеннолетняя была нанята посредством соцсети «Одноклассники» как няня для детей подозреваемых. За работу те обещали жертве зарплату в 2000 леев. Впоследствии несовершеннолетнюю уговорили предоставлять и платные сексуальные услуги вместе с другими девушками.

Помимо «Одноклассников», подозреваемые находили секс-работниц посредством объявлений на сайте 999.md. Ежедневно девушки обслуживали 4-5 клиентов, получая половину вознаграждения. Из этой суммы они оплачивали аренду квартир и свои личные потребности.

На данный момент, молодая женщина находится на свободе, а мужчина помещен под предварительный арест на 30 дней. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

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