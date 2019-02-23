Нам закон не писан: в столице на каждом шагу продают включённые в Красную книгу подснежники (ВИДЕО)

0

Некоторые торговцы, не боясь штрафов, продают на улицах столицы подснежники, которые были включены в Красную книгу. Первые весенние цветы без стеснения предлагают купить практически на каждом шагу в центре Кишинёва.

Найти в Кишинёве подснежники сейчас проще простого, самое большое их количество находится на центральном рынке. Когда продавцы видят камеру, они стараются быстро спрятать товар. Когда корреспондент tv8.md подошла к продавщице подснежников со скрытой камерой, та без стеснения назвала цену и смело сказала, что цветы были сорваны в лесу. Однако когда журналистка вернулась на то же место со съёмочной группой, продавщицы сделали вид, что ни при чём, товар не их, а кто продаёт – не знают. А некоторые продавцы при виде камеры, собрали товар и пустились бежать.

Лишь одна женщина согласилась поговорить с корреспондентом и рассказала, что выращивает подснежники дома. Однако лицензию она посоветовала искать в примэрии её родного села. Некоторые продавщицы и вовсе решили оправдаться тем, что подснежники у них не для продажи, а для красоты стоят.

Тем не менее подснежники оказались очень востребованным товаром, несмотря на их запрет. Потребители, радуясь весне и первым цветам, не перестают их покупать, а, как говориться, пока есть спрос – есть предложение. Лишь единицы отказываются от покупки подснежников, объясняя это заботой о природе.

По данным пресс-секретаря Инспектората столичной полиции, продажа подснежников наказывается штрафом в размере от 1 500 до 3 000 леев. Агентство «Moldsilva» совместно с полицией регулярно проводит рейды с целью привлечения к ответственности торговцев цветов, внесённых в список исчезающих.