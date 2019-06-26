“Нам нужны реформы, которые принесут пользу народу и стране”: Гречаный встретилась с руководителями миссии МВФ (ФОТО)

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Спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с главой Миссии МВФ Рубеном Атояном и руководителем Постоянного представительства МВФ в Республике Молдова Володимиром Тулиным. Сторон обсудили вопрос продления программы с МВФ и необходимые для этого меры.

– Подчеркнула, что нужно разрабатывать социальные программы, а при составлении бюджета в первую очередь необходимо учитывать источники внутреннего финансирования. Нам нужны реформы, которые принесут пользу народу и стране. Парламент Молдовы поддержит инициативы правительства, которые приведут к возобновлению программы с Международным валютным фондом, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

Во встрече принимали участие также вице-спикеры парламента Ион Чебан, Александр Слусарь и Моника Бабук, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну, председатель комиссии по контролю за государственными финансами Владимир Головатюк и вице-председатель фракции PAS блока ACUM Игорь Гросу.