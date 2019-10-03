Наложен арест на имущество “Air Moldova” на сумму около 670 млн леев

Наложен арест на имущество “Air Moldova” на сумму около 670 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества НАЦ и Антикоррупционная прокуратура на этой неделе арестовали имущество компании “Air Moldova” стоимостью около 670 млн леев. Среди арестованных активов числятся автомобили, недвижимость, а также два самолёта.

Данные действия были предприняты в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег в особо крупных размерах. По данным пресс-службы НАЦ, речь идёт о серии фиктивных сделок, которые привели к приватизации данной авиакомпании. Таким образом, был наложен арест на имущество для того, чтобы избежать рисков отчуждения активов компании. В НАЦ отмечают, что предпринятые действия никоим образом не влияют на экономическую деятельность фирмы.

Напомним, что недавно прокуроры наложили арест на имущество компании “Air Moldova” стоимостью 301,6 млн леев. В настоящее время общая стоимость удерживаемых активов составляет около 1 млрд леев.

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