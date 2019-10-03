Наложен арест на имущество “Air Moldova” на сумму около 670 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества НАЦ и Антикоррупционная прокуратура на этой неделе арестовали имущество компании “Air Moldova” стоимостью около 670 млн леев. Среди арестованных активов числятся автомобили, недвижимость, а также два самолёта.

Данные действия были предприняты в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег в особо крупных размерах. По данным пресс-службы НАЦ, речь идёт о серии фиктивных сделок, которые привели к приватизации данной авиакомпании. Таким образом, был наложен арест на имущество для того, чтобы избежать рисков отчуждения активов компании. В НАЦ отмечают, что предпринятые действия никоим образом не влияют на экономическую деятельность фирмы.

Напомним, что недавно прокуроры наложили арест на имущество компании “Air Moldova” стоимостью 301,6 млн леев. В настоящее время общая стоимость удерживаемых активов составляет около 1 млрд леев.