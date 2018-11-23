Наломал дров — получил штраф: бельчанина наказали за незаконную вырубку деревьев

Наломал дров — получил штраф: бельчанина наказали за незаконную вырубку деревьев

Житель Бельц срубил 6 ореховых деревьев в лесной полосе, находящейся на учёте Научно-производственного объединения «Selecția Bălți» в качестве охраняемой государством территории.

На прошлой неделе мужчину задержали экологические инспекторы в результате рейда по выявлению случаев незаконного браконьерства и незаконной вырубки деревьев.

Задержанный намеревался продать около 3 куб. метров добытой древесины, но не успел. Срубленные деревья были возвращены в Научно-производственное объединение «Selecția Bălți», пишет realitatea.md.

Нарушитель должен заплатить штраф в размере 1 500 леев, а также штраф за ущерб, причинённый окружающей среде, в размере 1 920 леев.

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