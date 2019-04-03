Налоговики взялись за проверку цветочников, торгующих онлайн

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Налоговая служба провела проверки среди торговцев цветами, в частности среди тех, кто предлагает свои услуги через веб-сайты 999.md и Facebook. С начала года уже было проведено 14 проверок, в результате которых были наложены санкции на общую сумму 29 000 леев.

В 2018 году было проведено собрание с участием крупнейших агентов в области импорта и продажи цветов. В мероприятии также приняли участие представители таможенной службы, передаёт realitatea.md.

Налогоплательщики были проинформированы об установленных законодательством обязательствах по осуществлению предпринимательской деятельности. Агентам напомнили о соблюдении правил использования контрольно-кассовых машин, хранения документов о происхождении товара, владения необходимыми разрешениями и т.д.

Государственная налоговая служба Молдовы проводит регулярные проверки среди торговцев цветами. В ближайшем будущем планируются проверки и среди поставщиков свежих цветов.