Налоговики проверят цены на маски и лекарства во всех аптеках страны

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Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Ион Кику.

Глава правительства сообщил, что в четверг, 27 февраля, Государственная налоговая служба посетит все без исключения аптеки страны. Налоговики проверят цены, а также запасы медицинских масок и лекарств.

Напомним также, что вчера Кику заявил, что сегодня правительство примет решение об ограничении торговой наценки на маски и другие аналогичные товары до 20%. Премьер также призвал экономических агентов, взвинтивших цены на эту продукцию на фоне коронавируса, снизить их и “спуститься с небес на землю”.