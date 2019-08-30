Налоговики проверили пассажироперевозчиков на междугородних маршрутах: нарушения есть (ФОТО)

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Десятки водителей автобусов и микроавтобусов, перевозящих пассажиров, проверили сегодня сотрудники Налоговой инспекции и Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) на наличие необходимых для такого рода деятельности документов, выданные пассажирам билеты и другие соответствия законодательству.

Как пишет moldpres.md, в ходе сегодняшних проверок выяснилось, что некоторые водители не выдали пассажирам билеты. Некоторые из них осуществляют незаконную деятельность и не регистрируют пассажиров в пункте учёта билетов.

В общей сложности, с начала этого года ГНС провела 1 263 проверки налогоплательщиков, оказывающих услуги такси-перевозок, в результате которых были применены налоговые санкции в размере 330 тыс. леев и административные санкции в размере 1,3 млн леев. Также проведено 348 налоговых проверок методом совместной оперативной проверки с представителями НПИ и ANTA в отношении экономических агентов, оказывающих междугородние услуги по перевозкам. В результате выявлены нарушения законодательства в 159 случаях, применены налоговые санкции в размере 699 тыс. леев и административные санкции в размере 44,4 тыс. леев.