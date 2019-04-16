Налоговики оштрафовали продавцов цветов на полмиллиона леев

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Государственная налоговая служба наложила штрафы в размере около 500 000 леев на продавцов цветов, допустивших в своей деятельности нарушения. Санкции были применены в результате 135 проверок, инициированных налоговой службой в период с 18 марта по 5 апреля 2019 года.

Так, в Кишинёве было проведено 65 налоговых проверок, пишет moldpres.md. В результате были выписаны штрафы на общую сумму 135 000 леев, а также наложены санкции за мелкие правонарушения на сумму около 22 000 леев. На севере страны, в результате 28 налоговых проверок, были выписаны штрафы на сумму более 150 000 леев.

В центральных районах страны продавцам-нарушителям выписали штрафы и санкции на общую сумму около 100 000 леев. В южных регионах были проведены 22 налоговые проверки и наложены штрафы на сумму более 60 000 леев.