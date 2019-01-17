Налоговики оштрафовали нечестных арендодателей почти на 50 000 леев

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Согласно отчёту о деятельности Государственной Налоговой Службы РМ, за 2018 год было зарегистрировано 10 562 договора аренды недвижимости. В течение указанного периода налоговые службы выявили и проверили 4 721 физическое лицо, участвовавшее в качестве арендодателя.

В то же время налоговые инспекторы провели проверки 447 физических лиц, от которых получили в качестве бюджетных платежей 486,1 тыс. леев. Были выплачены штрафы на общую сумму 58,6 тыс. леев и получены предписания на 46,6 тыс. леев.

Стоит отметить, что только в декабре прошлого года было зарегистрировано 407 физических лиц, являющихся владельцами недвижимости, сдаваемой в аренду, пишет realitatea.md. В результате было составлено 992 договора аренды, а бюджет был пополнен на 41,2 тыс. леев.