Налоговая зафиксировала 6 нарушений в связи с повышением цен на фармацевтические товары

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Государственная налоговая служба (ГНС) провела 54 проверки, в результате которых было зарегистрировано 6 нарушений, связанных с повышением цен на социально значимые товары.

По данным пресс-службы ведомства, после того, как потребители стали отправлять многочисленные жалобы в связи с ощутимым повышением цен на социально значимые продукты, ГНС начала проводить проверки налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей фармацевтических товаров. Ежедневно ГНС следит за деятельностью 812 аптек. Так, в результате 54 налоговых проверок было зафиксировано 6 случаев нарушения.

Стоит отметить, что с 27 марта ГНС и Финансовая инспекция буду проводить ежедневные проверки в аптеках и торговых точках и следить за формированием цен на социально важные товары.

В случае, если потребитель заметит, что цена на социально важный товар была повышена, рекомендуется звонить в колл-центр ГНС по номеру 0 8000 1525. Здесь можно найти список социально значимых продуктов.

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