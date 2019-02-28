Налоговая служба взялась за проверки столичных пассажироперевозчиков

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Сотрудники Государственной налоговой службы проверят экономических агентов, оказывающих услуги в области пассажирских перевозок на территории Кишинёва. В марте будут проведены внезапные проверки, а также будет вестись скрытое наблюдение за деятельностью пассажироперевозчиков.

Как передаёт moldpres.md, проверки будут проводиться в контексте многочисленных случаев нарушения законодательства, что непременно приводит к уменьшению поступлений в бюджет. В этой связи сотрудники ГНС рекомендуют налогоплательщикам соблюдать действующее законодательство, а пассажирам – требовать проездные билеты при поездках в общественном транспорте.