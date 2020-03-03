Налоговая служба создала онлайн-площадку для жалоб на услуги такси

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Государственная налоговая служба создала онлайн-площадку, благодаря которой граждане смогут оставлять свои жалобы относительно услуг такси.

Свои замечания пассажиры такси отныне могут отправлять на адрес электронной почты taxi.petitie@sfs.md. ГНС уточняет, что клиенты таксомоторных компаний имеют право не оплачивать поездку, если водитель не вручил им чек в бумажном или электронном вариантах.

Онлайн-площадка была создана для того, чтобы налогоплательщики, оказывающие услуги такси, соблюдали требования и не нарушали закон.