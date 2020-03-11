Налоговая служба проводит специальную пасхальную лотерею

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Государственная налоговая служба (ГНС) объявила о запуске лотереи, приуроченной к пасхальным праздникам. Конкурс пройдет с 1 марта по 27 апреля. Розыгрыш ста денежных премий состоится 18 мая.

Как передаёт moldpres.md, каждый гражданин старше 18 лет автоматически становится участником “Налоговой лотереи”, если он является держателем банковской карты любого лицензированного банка Республики Молдова и оплачивает любую покупку или услугу с помощью карты на сумму более 30 леев. Во время конкурса победители будут определяться ежеквартально, а каждый квартал будут предоставляться 175 премий по тысяче леев каждая.

Общий фонд выигрышей в лотерею составляет один миллион леев. Победители будут выявляться в случайном порядке через платформу random.org.

Первый ежеквартальный розыгрыш состоится 16 апреля. Призы будут переведены победителям на карточные счета в течение максимум десяти дней после публикации списка победителей на веб-странице www.sfs.md.