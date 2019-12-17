Налоговая служба проверит торговцев живой рыбой

Налоговая служба проверит торговцев живой рыбой

Государственная налоговая служба проверит деятельность торговцев живой рыбой. Проверки начнутся в среду, 18 декабря.

Сотрудники ГНС проведут оперативные проверки для предотвращения случаев нарушения норм, регулирующих деятельность соответствующих экономических агентов. Проверкам подвергнутся торговые точки по продаже живой рыбы, а также экономические агенты, продающие живую рыбу на рынках и в других местах, передаёт moldpres.md.

Проверки запланированы в рамках мер, способствующих добровольному соблюдению налогового законодательства экономическими агентами. На прошлой неделе сотрудники ГНС провели с торговцами живой рыбой разъяснительную работу по регистрации осуществляемой экономической деятельности, ознакомили их с правами и обязанностями, а также с последствиями незаконной экономической деятельности.

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