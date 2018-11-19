Налоговая служба оштрафовала онлайн-продавцов на сотни тысяч леев

Налоговая служба оштрафовала онлайн-продавцов на сотни тысяч леев

Государственная налоговая служба Молдовы наложила штрафы в размере 230 000 леев на ряд компаний, осуществляющих деятельность в сфере интернет-продаж.

В течение последних двух месяцев в нескольких компаниях проводились проверки на предмет законности продаж мобильных телефонов и автомобильных аксессуаров, пишет trm.md.

По данным Государственной налоговой службы, в период с августа 2017 по август 2018 было составлено 170 протоколов о нарушениях, а также применены санкции на общую сумму 292,9 тыс. леев в соответствии с Кодексом о правонарушениях и 134 тыс. леев в соответствии с Налоговым кодексом РМ.

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