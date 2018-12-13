Налоговая служба напоминает: 25 декабря – крайний срок выплаты налога на недвижимость

Налоговая служба напоминает: 25 декабря – крайний срок выплаты налога на недвижимость

Государственная налоговая служба напоминает, что 25 декабря 2018 года истекает крайний срок выплаты налога на недвижимость. 

Его должны оплатить физические лица, которые являются собственниками недвижимого имущества, предназначенного для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его долей, общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона леев и более, или общая площадь которых равна 120 квадратным метрам и более. В случае если налог на недвижимость не будет выплачет до 25 декабря 2018 года, за каждый день задержки будет начисляться пеня в размере 0,0329 % за день.

Дополнительную информацию по этому поводу можно узнать, позвонив по номеру: 080001525. Звонок бесплатный.

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