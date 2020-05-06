Налоговая служба начала процесс субсидирования некоммерческих предприятий

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Государственная налоговая служба (ГНС) сообщает об утверждении Положения о субсидировании предприятий и некоммерческих организаций – резидентов Республики Молдова, которые ввели техническую безработицу и/или простой вследствие эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.

– Право на субсидирование подоходного налога и обязательных платежей, сопутствующих выплатами надбавок/зарплат работникам, получили предприятия и некоммерческие организации – резиденты Республики Молдова, которые в соответствии с положениями Трудового кодекса ввели техническую безработицу и/или простой, – уточнили в ГНС.

Субсидия устанавливается в размере 100% от суммы подоходного налога и других обязательных платежей для субъектов, которые были обязаны прекратить полностью или частично свою деятельность в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению и/или положениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. Также субсидия в размере 60% от суммы подоходного налога и других обязательных платежей действительна для субъектов, которые полностью или частично прекратили свою деятельность, кроме указанных, передаёт moldpress.md.

Чтобы получить субсидию, налогоплательщики должны подать заявление в электронном формате (по адресу электронной почты подразделения ГНС, в котором они обслуживаются) с приложением электронной/мобильной подписи или на бумажном носителе с применением рукописной подписи в подразделение ГНС, в котором они обслуживаются, или в Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков.

Субсидия предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявки.

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