Налоговая служба будет вести мониторинг цен на социально важные товары

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Государственная налоговая служба получила большое количество сообщений от граждан о незаконном повышении цен на продукты. В связи с этим ГНС будет вести мониторинг цен на социально важные товары.

В этом контексте Налоговая служба напоминает экономическим агентам, что они обязаны соблюдать положения Постановления Правительства №.774 от 20.06.2016 года относительно рыночных цен на социально значимые товары, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, согласно положениям Закона №.845 от 3 января 1992 года о предпринимательстве и предприятиях, за незаконные доходы, полученные хозяйствующими субъектами вследствие завышения себестоимости продукции, продажной цены товара, имущества, рентабельности, торговой надбавки, объема строительных работ, тарифов на оказанные услуги, налагаются штрафы в размере, равном этим доходам, которые взыскиваются в государственный бюджет.

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