Налоговая проверяет физлиц, сдающих внаем недвижимость, и штрафует нарушителей

В Государственной налоговой службе Молдовы с января по июль 2018 года были зарегистрированы около пяти тысяч договоров сдачи в аренду недвижимости.

Также проверки выявили более 2400 домовладельцев, которые сдают в аренду недвижимость. Налоговые проверки проводились у 234 физических лиц, которые сдают в аренду недвижимость, к базовым бюджетным платежам добавилось более 380 тысяч леев, пеня в размере около 55 тысяч леев и штрафы на 26 тысяч леев, пишет moldpres.md.

С начала этого года ГНС ведет кампанию по информированию граждан о положениях законодательства о сдаче в аренду/ найме/ аренде недвижимости.

По закону, физические лица, которые сдают в аренду недвижимость, должны заплатить 7-процентный налог на свой доход. Те, кто этого не делает, рискуют штрафами и взысканиями в соответствии с положениями Налогового кодекса.