Налоговая проведёт проверки среди агентов-поставщиков рекреационных услуг

Налоговая проведёт проверки среди агентов-поставщиков рекреационных услуг

В летний период Государственная налоговая служба будет осуществлять мониторинг деятельности поставщиков рекреационных услуг. В июне-августе они будут подвергнуты внезапным проверкам.

Как передаёт moldpres.md, проверки будут касаться, в частности, деятельности зон отдыха, центров развлечений и бассейнов. Они будут проводиться с целью предотвращения уклонения от налоговых обязательств.

Подобное решение было принято в связи с тем, что в летний период наблюдается значительный рост числа клиентов, обслуживаемых поставщиками рекреационных услуг. Соответственно, увеличивается и риск совершения нарушений налогового законодательства, пишет источник.

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