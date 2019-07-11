Налоговая оштрафовала онлайн-предпринимателей на полмиллиона леев

Налоговая оштрафовала онлайн-предпринимателей на полмиллиона леев

Сотрудники Государственной налоговой службы наложили штрафы на общую сумму около полумиллиона леев за незаконную реализацию кондитерской продукции онлайн.

Санкции последовали после того, как в первой половине года было выявлено более 450 объявлений, размещённых на рекламных порталах и в социальных сетях, о продаже кондитерской продукции, которая, как предполагается, продавалась в рамках незаконной предпринимательской деятельности. В этой связи, пишет moldpres.md, инспекторы составили 157 протоколов о правонарушениях, касающихся ведения предпринимательской деятельности без регистрации в соответствующих структурах.

Налоговая служба планирует дополнительные проверки в области интернет-торговли кондитерскими изделиями, а также в других областях онлайн-торговли. ГНС также призвала потребителей требовать у продавцов сертификаты соответствия и чеки.

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