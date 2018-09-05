Налоговая напоминает о возможности избежать оплаты штрафов и пени за просроченную оплату налогов

Налоговая напоминает о возможности избежать оплаты штрафов и пени за просроченную оплату налогов

В Monitorul Oficial от 17 августа 2108 года был опубликован Закон № 180 о добровольном декларировании и налоговом стимулировании.

Процедура налогового стимулирования, предусмотренная этим законом, заключается в отмене штрафов и пени, наложенных Государственной налоговой службой, Таможенной службой и Национальной кассой социального страхования.

Так, аннулированы будут штрафы и пени, не оплаченные ко времени вступления в действие вышеуказанного закона (1 октября), при условии полной оплаты всех налогов до 20 декабря текущего года.

Чтобы воспользоваться этими льготами, налогоплательщикам следует получить полную информацию о своих задолженностях перед госбюджетом во всех сферах.

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